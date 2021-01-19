هل أدوية ضغط الدم المرتفع يزيد من خطر الإصابة بكورونا؟

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة حيث إن قوة تأثير المدى الطويل ضد جدار الشرايين هي مرتفعة بما يكفي إلى أن تسبب في النهاية مشكلات صحية، مثل مرض القلب، ولضبط ضغط الدم يتم وصف الدواء المناسب للمريض، لكن هل تزيد هذه الأدوية من خطر الإصابة بكورونا؟.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور أولريش كينتشر إن أدوية ضغط الدم المرتفع لا ترفع خطر الإصابة بفيروس كورونا من ناحية، ولا تؤدي إلى اتخاذ المرض لمسار شديد في حالة الإصابة به من ناحية أخرى.

وأوضح طبيب القلب بمستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن هذا الأمر ينطبق على أكثر أدوية ضغط الدم المرتفع شيوعا، ألا وهي مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) ومضادات مستقبلات الأنجيوتينسين (AT1- receptor blockers) المعروفة أيضاً باسم “سارتان”.

لذا أكد كينتشر أنه ليس هناك ما يدعو مرضى ارتفاع ضغط الدم إلى التوقف عن تناول الأدوية من تلقاء أنفسهم ودون الرجوع إلى الطبيب المعالج، بل إن الأدوية تتمتع بفائدة للمرضى حتى في حالة الإصابة بكورونا، وذلك بفضل الحماية، التي توفرها للقلب والأوعية الدموية.