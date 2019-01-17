أبو الغيط في بيروت

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وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وكان في استقباله وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف ممثلا رئيس الجمهورية ميشال عون.

 

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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