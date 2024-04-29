أجواء سديمية.. تعرف على أحوال الطقس اليوم

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرتها الصادرة صباح اليوم أن طقساً متقلّباً مع أجواء سديمية يتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الاثنين حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفاعلية يؤدي الى طقس ممطر ويستمر تأثيره حتى يوم الخميس حيث ينحسر تدريجياً.

_ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

تحذير من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الامطار

الطقس المتوقع في لبنان:

▪️الإثنين: غائم إجمالاً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال. تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والشمالية اعتباراً من الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة واحتمال تساقط حبات البرد.

▪️الثلاثاء: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد.

▪️الأربعاء: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب كثيف على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها اعتباراً من بعد الظهر مترافقة ببرق ورعد خاصة على الجبال والداخل.

_الرياح السطحية: شمالية غربية نهاراً، جنوبية الى جنوبية غربية ليلاً ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كم/س.

_الانقشاع: سيء إجمالاً بسبب الضباب الكثيف.

_الرطوبة النسبية على الساحل:

بين %٧٠ و %٩٠.

_حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحياناً.

_حرارة سطح الماء: ٢١°م.

_الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA

أي ما يعادل: ٧٦٠ ملم زئبق

_ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٢

_ساعة غروب الشمس: ١٩:١٩