أحوال الطرقات صباح الثلاثاء
- قطع طريق خلدة – الاوزاعي – بيروت ومثلث خلدة.
- قطع عدد من المحتجين صباحا، طريق الراهبات باتجاه الطريق البحرية وباتجاه سينيق بالعوائق، فيما بقيت طريق صيدا الاولي سالكة امام السيارات
- استمرار قطع اوتوستراد كفرحزير في الكورة باتجاه شكا
- قطع عدد من الطرقات الداخلية في أدونيس وزوق مصبح وحركة سير ناشطة على الطريق البحرية.
- استمرار إقفال الطرقات من العقيبة حتى نهر الكلب وزحمة سير خانقة على الطريق البحرية من المعاملتين حتى نهر الكلب.
- الأوتوستراد الساحلي في جل الديب ما زال مقفلاً ولكن الطريق البحرية مفتوحة وتشهد زحمة سير خانقة كما الطرقات الداخلية.
- زحمة سير خانقة جرّاء اقفال أوتوستراد غزير بالكامل على الطريق البحرية نحو جونيه ومحاولات للجيش لتسهيل حركة المرور.