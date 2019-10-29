أخبار لبنان

أحوال الطرقات صباح الثلاثاء

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  • قطع طريق خلدة – الاوزاعي – بيروت ومثلث خلدة.
  • قطع عدد من المحتجين صباحا، طريق الراهبات باتجاه الطريق البحرية وباتجاه سينيق بالعوائق، فيما بقيت طريق صيدا الاولي سالكة امام السيارات
  • استمرار قطع اوتوستراد كفرحزير في الكورة باتجاه شكا
  • قطع عدد من الطرقات الداخلية في أدونيس وزوق مصبح وحركة سير ناشطة على الطريق البحرية.
  • استمرار إقفال الطرقات من العقيبة حتى نهر الكلب وزحمة سير خانقة على الطريق البحرية من المعاملتين حتى نهر الكلب.
  • الأوتوستراد الساحلي في جل الديب ما زال مقفلاً ولكن الطريق البحرية مفتوحة وتشهد زحمة سير خانقة كما الطرقات الداخلية.
  • زحمة سير خانقة جرّاء اقفال أوتوستراد غزير بالكامل على الطريق البحرية نحو جونيه ومحاولات للجيش لتسهيل حركة المرور.

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