أزمة إلى الواجهة من جديد… هل سيشهد لبنان انقطاعاً للمواد الغذائيّة من الأسواق؟

بدا لافتاً تحذير نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من “عدم التمكّن من إيجاد ما يكفي من الدولارات للقيام بتحويلات إلى الخارج لشراء مواد أساسيّة في غضون شهرين”، في حين وعدَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتأمين الدولار للتّجار.

بعد اجتماع عقده مع رئيس الحكومة حسان دياب، واجتماعات عدّة مع وزير الإقتصاد راوول نعمة، يوضح بحصلي، أنّ كلامه “لم يشمل المواد الأساسيّة التي لا تشكّل أكثر من 20 في المئة من الحاجات، بل المواد الغذائيّة كافّةً”، مُشدّداً على أنّ “الدولارات التي سيؤمّنها مصرف لبنان يجب أن تشمل السلّة الغذائيّة الكاملة وليس المواد الأساسيّة فقط”.

وإذ أكّد أنّ “التحديات أكبر من الجهود المشكورة التي تقوم بها حاكميّة مصرف لبنان”، نبّه من أنّه “في حال وصلنا إلى الشحّ الكامل للدولارات، سنكون أمام انقطاع للمواد الغذائيّة من الأسواق”.

وكان بحصلي لفت إلى أنّ “التحدّي يتمثّل بعدم ترك أسعار السلع الغذائية الأساسية ترتفع بنفس نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق، وذلك عبر توفير الدولار بسعر صرف أقل من سعر السوق، وكذلك توفير السيولة اللازمة لتأمين حاجات لبنان منها”، معتبراً أنّ “هذا الموضوع في غاية الأهميّة للحفاظ على أمن لبنان الغذائي”.