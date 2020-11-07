أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

الجمهورية

– ترد أوساط حزبية على إتهامها بإيصال البلد الى الأزمة بأنها ليست هي من أوصل مرجعية كبيرة الى الحكم.

– كشفت مصادر دبلوماسية أن العمل جار على توثيق ملفات لمجموعة من سياسيين ورجال أعمال لوضعهم على لوائح العقوبات الاميركية، وأن كثيراً من المعنيين يحاولون معرفة اذا كانت أسماؤهم مدرجة عليها.

– اعتبرت إحدى المرجعيات الاقتصادية أن هناك تلاعباً في عداد الاصابات بفيروس كورونا خدمة للإقفال العام.

اللواء

همس

لاحظ مراقبون دبلوماسيون غياب أية إشارات لدور دولة كبرى، قيل انها كان لها ما لها في الانتخابات الرئاسية الماضية.

غمز

يدور النقاش في بيئة حزب بارز حول كيفية الاستفادة من استراتيجية قيد الاعداد تجاه لبنان والمنطقة.

لغز

وضعت قيادة حزب مسيحي يميني في أجواء عقوبات ماغنيتسكي، تجاه شخصيات لبنانية، واتخذت تدابير عاجلة لمنع اي احتكاك في الشارع.

نداء الوطن

– توقع سياسي مخضرم أن يعمد رئيس “التيار الوطني” جبران باسيل إلى توظيف تعرضه للعقوبات إلى مادة ابتزاز حزب الله بغية استثمارها في الملفات السياسية.

– تتهم كوادر في تيار سياسي قيادة تيار خصم بالتحريض ضدها في واشنطن من أجل تمرير “مكاسب حكومية”.

– يتردد أن حقيبة الداخلية لا تزال إحدى العقد الأساسية في ملف التأليف، خصوصاً أنّ مبدأ المداورة الطائفية لم ينسحب بعد على الجهة السياسية التي ستتولاها.

النهار

تقص في التمويل

اعتذر عدد من رجال أعمال معروفين من بعض الجمعيات والأندية التي كانوا يموّلونها بسبب ظروفهم الصعبة مع المصارف، ما أدى إلى توقّف نشاطات كثيرة لهذه الجمعيات والأندية.

اعتبارات حكومية

يبرر سياسي مخضرم عدم ردّ بعض القوى السياسية على كلام الرئيس السوري بشار الأسد حول أموال سوريين في المصارف اللبنانية، إنّما يعود لاعتبارات تأليف الحكومة واستقرار البلد وتجنُّب العودة إلى حقبة 2005.

معاتبة وزراء

يقول مسؤول قضائي سابق ان كل الدعاوى التي ترفع على الدولة اللبنانية وتكلف اموالا طائلة من الخزينة اسبابها سياسية ويجب ان يحاكم الوزراء السابقون المتسببون بها.