ألفرد رياشي يرد على "ما بدنا يصير فينا متل ناغورني كاراباخ": المقاربة والظروف تختلف تماماً

أوضح ألفرد رياشي، الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية، السبت 20 نيسان/أبريل 2024، أن الظروف والمقاربة تختلف تمامًا عن ناغورني كاراباخ في تصريحاته حول عبارة “ما بدنا يصير فينا متل ناغورني كاراباخ”.

وأشار رياشي إلى العرف الروماني حيث يفقد النبلاء حقوقهم المدنية عند السقوط في الأسر، وأكد أن التحديات والسياقات المعاصرة تختلف تمامًا عما كان عليه في تلك الحقبة.

وعبّر رياشي عن عدم فهمه لمقولة “ما بدنا يصير فينا متل ناغورني كاراباخ”، مشيرًا إلى أنه يفضل التركيز على الأمثلة الناجحة مثل نضال الشعوب الأخرى مثل الشعب الكردي في العراق وشمال شرق سوريا، بدلاً من التركيز على الأمثلة الفاشلة التي تختلف تمامًا في ظروفها ومقوماتها.