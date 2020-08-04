أمن الدولة كشف على محطات المحروقات في صور وسطر محاضر ضبط

نظم جهاز أمن الدولة في صور دوريات على محطات الوقود في المدينة ومنطقتها بعد نشاط لبيع المحروقات في السوق السوداء خلافا للسعر الرسمي. ومنذ الصباح، كشف مكتب امن الدولة في صور على تلك المحطات وأجبر بعضها المقفل على فتحها، والتأكد من ممارسة الاخرى عملها دون التلاعب بالأسعار.

وقد تبين ان بعض المحطات لم تلتزم ولديها مخزون من مادتي البنزين والمازوت، فسطرت محاضر ضبط بحقها لمخالفتها القوانين، واستدعي عدد من اصحابها للتحقيق، فيما أودع عدد منها القضاء المختص لأخذ التدابير القانونية بحقه.