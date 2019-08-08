أخبار لبنان

أوساط قصر بعبدا: المعالجات لا تزال بعيدة المنال

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

لم يطرأ اي جديد بارز على صعيد المعالجات المطلوبة لحادثة قبرشمون سياسياً وقضائياً، حيث ظل التصعيد المتبادل على غاربه.

وعلمت “الجمهورية”، انّ هذه المعالجات لا تزال بعيدة المنال، وان رئيس الجمهورية ميشال عون دعا القضاء العسكري الى ان يأخذ مداه ومجراه في معالجة الحادثة، في اعتبار انه صاحب الصلاحية الاول في هذا الموضوع، ما يعني انه ستكون هناك صولات وجولات ميدانياً وفي المحكمة العسكرية بحثاً عن الحقائق ومعاقبة المرتكبين.

المزيد من الأخبار

تحطيم متاجر لبنانيين بعد “فضيحة” الأرزّ المسرطن في الكونغو

هل شكّل العامل الأميركي المحرّك الأساسي لحل حادثة قبرشمون؟

ودعت اوساط قصر بعبدا عبر “الجمهورية” الى “انتظار القرارات في شأن الملفات التي دخلت الى المؤسسات القضائية”، واعتبرت “انّ الحديث عن تدخّلات من هنا أو هنالك هدفه بث الأجواء السلبية التي لا تتحمّلها البلاد في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها”.

 

المصدر صحيفة الجمهورية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

بالفيديو: السنيورة يغنّي “سواح” أمام الجمهور

أخبار لبنان

من يلتقي الحريري في واشنطن؟

أخبار لبنان

دبلوماسيون غربيّون يرحّبون بالمصالحة

أخبار لبنان

“هيومن رايتس ووتش” تحذر من تراكم النفايات في شوارع لبنان

أخبار لبنان

العقوبات على حزب الله في جعبة الحريري الى واشنطن

أخبار لبنان

الحريري: مصالحة بين الزعماء الدروز تمت في قصر بعبدا