إحالة قضية انفجار المرفأ الى المجلس العدلي باقتراح من الوزيرة “نجم”..فهل لا زالت على رأس منصبها؟

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تتداول معلومات صحافية أن وزيرة العمل ماري كلود نجم لم تستقل بشكل رسمي، وقد حضرت جلسة مجلس الوزراء رغم تقديمها استقالتها خطيا، وقد غاب عن الجلسة الوزيرين المستقيلين ديمانوس قطار ومنال عبدالصمد، بينما حضر جميع الوزراء.

وأحيلت قضية انفجار المرفأ الى المجلس العدلي بناءً على اقتراح الوزيرة ماري كلود نجم.

وكان قد وجه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف نداء الى مجلس الوزراء، وطالب باتخاذ القرار باحالة قضية 4 آب الى المجلس العدلي.