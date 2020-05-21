إحباط عملية تهريب 2 طن من الحشيشة إلى تركيا

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان:

أنّه “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة لهذه الشعبة عن عملية يتم التحضير لها لنقل كمية كبيرة من حشيشة الكيف إلى تركيا.

وبناء عليه، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هوية جميع أفراد الشبكة، ومن بينهم كل من: ع.ا (مواليد عام 1989، لبناني) و ا.ز (مواليد عام 1987، لبناني)”.

وأضاف البيان: “بتاريخ 17/5/2020، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة التابعة للشعبة من توقيفهما في محلة قبعيت – عكار، على متن بيك أب لون أبيض، وبتفتيشه ضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها الاجمالية حوالى 2/ طن. وبالتحقيق معهم، اعترفوا أن كمية المخدرات المضبوطة بحوزتهم معدة للتهريب إلى تركيا، وأنهم قاموا بنقلها من منطقة الهرمل في البقاع.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين في القضية”.