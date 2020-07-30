إدارة المناقصات في التفتيش المركزي: تأجيل مزايدة استثمار في مطار بيروت الدولي

مطار بيروت
مطار بيروت

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أصدرت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي مذكرة رقمها 10/2020 جاء فيها:

“إن المدير العام لإدارة المناقصات، نظرا للظروف الراهنة، وبناء لكتابي المديرية العامة للطيران المدني الرقم 3763/2 والرقم 3966/2 تاريخ 30/7/2020، الواردين الى إدارة المناقصات بتاريخ 30/7/2020، يقرر:

المادة الأولى: تأجيل موعد كل من:
1- مزايدة استثمار ثلاثة فروع لمصرف عامل في لبنان وأجهزة الصراف الآلي في حرم مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، والتي كانت مقررة بتاريخ 5/8/2020.

2- مزايدة إشغال وإدارة واستثمار مطاعم وكافيتريات في مبنى الركاب الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والتي كانت مقررة بتاريخ 6/8/2020، الى تاريخ يحدد لاحقا.

المادة الثانية: تنشر هذه المذكرة على الموقع الرسمي الخاص بإدارة المناقصات وعلى لوحة الإعلانات وحيث تدعو الحاجة”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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