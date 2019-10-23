أخبار لبنان

إسرائيل تعلن سقوط طائرة مسيرة فوق لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي تحطم واحدة من طائراته بدون طيار تحطمت في لبنان، فيما قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن أحد المواطنين اللبنانيين أسقط، صباح الأربعاء، “طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة بكفر كلا”، باستخدام بندقية صيد، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، صباح الأربعاء: “منذ فترة قصيرة، وخلال نشاط روتيني، سقطت طائرة بدون طيار تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقرب من حدود إسرائيل، داخل الأراضي اللبنانية”.

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ولم يعلق متحدث باسم جيش إسرائيل، حول مزاعم لبنان بإسقاط بأن الطائرة بدون طيار.

وكانت اشتباكات عسكرية محدودة وقعت على الحدود بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، قبل أسابيع، على خلفية سقوط طائرتين بدون طيار تابعتين لإسرائيل في العاصمة اللبنانية بيروت.

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