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إشكال بين الجيش والطلاب المعتصمين عند مدخل الجامعة الأميركية في بيروت

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 19 - ديسمبر - 2020 6:43 مساءً
إشكال بين القوى الامنية وبعض الطلاب المتظاهرين في الحمرا

إشكال بين القوى الامنية وبعض الطلاب المتظاهرين في الحمرا

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شهدت المسيرة التي انطلقت عصرا من ساحة الشهداء وصولا الى شارع الحمرا الرئيسي صدامات مباشرة بين الطلاب وقوى مكافحة الشغب بينما شكل الجيش حاجزا بشريا لمنعهم من التقدم باتجاه مدخل الجامعة الاميركية،

ولاحقا وقع إشكالا بين الجيش والطلاب المعتصمين في الحمرا فيما أطلقت قوى الأمن الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لإبعاد المتظاهرين عن مدخل الجامعة الأميركية في بيروت.

وفي هذه الأثناء هدأت الأوضاع بعد التوتر الذي حصل بين قوى مكافحة الشغب والجيش من جهة والتظاهرة الطلابية من جهة أخرى، إلا أن شارع بليس في الحمرا مقطوع في شكل تام حاليا.

وطالب المشاركون في المظاهرة بأن “لا يكون التعليم مرتبطا بالتجار والدولار”، مرددين شعارات: “وحد صفك وحد صفك وكتفي بكتفك”.

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