الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إطلاق شابين استجوبتهما الأجهزة الأمنية إثر تصويرهما بعض المناطق

منذ 17 دقيقة
درون

درون

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن تم مساء اليوم اطلاق الشابين علي وهبي وعلي ظاهر (من مدينة النبطية) بعدما تم استجوابهما من الأجهزة الأمنية، إثر قيامهما باستخدام “درون” للتصوير في بعض المناطق.

وكانت الأجهزة الأمنية في النبطية قد أوقفت الشابين قبل أيام أثناء تشغيلهما طائرات مسيّرة في محيط تومات نيحا ومناطق مجاورة، رغم تلقيهما تحذيرات متكررة بعدم القيام بهذه الأنشطة. وأُحيل الموقوفان إلى عهدة مخابرات الجيش لمتابعة التحقيق.

ووفق المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، لم تُثبت أي معطيات رسمية وجود ارتباطات مشبوهة أو تواصل مع إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق سراحهما مساء اليوم.

    المزيد من أخبار لبنان

    صور تبوح بالألم والأمل.. "الريجي" تحتفي بوجوه المزارعين
    النائب محمد رعد
    مستشار الرئيس يلتقي رعد.. أجواء إيجابية وتأكيد على التفاهم
    قتيلان في غارة إسرائيلية على بعلبك
    من هو القيادي المستهدف بالغارة الإسرائيلية على العسيرة في بعلبك؟

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    12 جريحا ودمار هائل بغارة على مبنى في النبطية
    في حصيلة أولية.. 12 جريحاً ودمار هائل بالغارة الإسرائيلية على مبنى بالنبطية