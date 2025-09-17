إطلاق شابين استجوبتهما الأجهزة الأمنية إثر تصويرهما بعض المناطق

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن تم مساء اليوم اطلاق الشابين علي وهبي وعلي ظاهر (من مدينة النبطية) بعدما تم استجوابهما من الأجهزة الأمنية، إثر قيامهما باستخدام “درون” للتصوير في بعض المناطق.

وكانت الأجهزة الأمنية في النبطية قد أوقفت الشابين قبل أيام أثناء تشغيلهما طائرات مسيّرة في محيط تومات نيحا ومناطق مجاورة، رغم تلقيهما تحذيرات متكررة بعدم القيام بهذه الأنشطة. وأُحيل الموقوفان إلى عهدة مخابرات الجيش لمتابعة التحقيق.

ووفق المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، لم تُثبت أي معطيات رسمية وجود ارتباطات مشبوهة أو تواصل مع إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق سراحهما مساء اليوم.