إليكم مقررات جلسة الحكومة

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.



كما شدّد الرئيس على ضرورة دراسة الموازنة بروحية تركز على جلب الإيرادات والحد من الصرف غير المجدي، لضمان إدارة مالية رشيدة ومستدامة.

وفي سياق آخر، توقف سلام عند أهمية تمكين اللبنانيين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق، بما يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع.

كما أعرب عن أسفه لخروج وزير العدل من الجلسة للتعبير عن موقفه بدلاً من الاستمرار في النقاشات الحكومية، مؤكداً أهمية الحوار والاستمرارية في مناقشات مجلس الوزراء.

وانعقدت الجلسة في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري والوزراء المعنيين، بالإضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الانتخابات ستجري في موعدها في أيار 2026 وعلى أساس القانون الساري حال عدم تعديله.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير المال ياسين جابر في تصريح لـ”ليبانون ديبايت” أن هناك إيرادات مؤمّنة لتغطية كل النفقات، مشدداً على أن لبنان في مرحلة نهوض اقتصادي.

كما أكد وزير العدل عادل نصار قبيل الجلسة أن وزارته ستتابع مع السلطات في بلغاريا ملف إلقاء القبض على مالك سفينة “روسوس“.