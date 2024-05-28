ابنة أمين عام حزب الله تلتقي بعائلة رئيسي في مشهد.. وهذه التفاصيل

التقت ابنة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، زينب نصرالله، بعائلة الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي، في مدينة مشهد، معزّيةً بوفاته في حادث تحطم المروحية منذ أسبوع ونيف، ضمن وفد نسائي لبناني.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء صورة قالت إنها لـ«السيدة زينب نصرالله، مع السيدة “بتول الموسوي” بنت الامين العام السابق للحزب “الشهيد السيد عباس الموسوي”، مع عائلة الرئيس الايراني الشهيد اية الله السيد ابراهيم رئيسي في منزله».

وقالت مواقع إيرانية بينها وكالة «مهر»، انه «جرى في هذا اللقاء الذي حضرته 5 من الشخصيات النسائية لدى حزب الله لبنان ايضا، تقديم واجب العزاء والمواساة نيابة عن الامين العام للحزب “السيد حسن نصر اللة” الى اسرة الرئيس الشهيد».

كما اشاد «الوفد النسوي اللبناني خلال اللقاء، بالمواقف والخصال الطيبة للرئيس الايراني الشهيد، ولاسيما مواقفه المبدئية والداعمة لمحور المقاومة، ولاسيما الاسلامية في لبنان، مع تاكيد الجانبين على مواصلة هذا النهج المشرف»، بحسب الوكالة عينها.