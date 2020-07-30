اتحاد الجمعيات الاغاثية URDA توزع حصصا غذائية ل 150 عائلة في فنيدق

وزع اتحاد الجمعيات الاغاثية (urda) عشية عيد الاضحى حصصا غذائية على 150 عائلة في بلدة فنيدق، وذلك بالتعاون مع جمعية “التعاون الاجتماعي والثقافي”، بتمويل من الجمعية الفرنسية life، للمرة الثانية على التوالي للمساهمة في التخفيف من الضائقة الاقتصادية الصعبة.

وشكر رئيس حمعية التعاون نهاد الكك “الاتحاد على هذه المبادرة، وكل من يساهم في التخفيف من وطأة الاوضاع الصعبة التي يعيشها الفقراء والمحتاجين هذه الايام”، ودعا “جميع المؤسسات الخيرية والاجتماعية الى توحيد الجهود عبر داتا معلومات مشتركة، لتشمل المساعدات اكبر عدد من المحتاجين، ولتخطي هذه الازمة التي يمر بها لبنان”.