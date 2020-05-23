اتحاد بلديات الهرمل ناشد الأهالي التقيد باجراءات الوقاية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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اشد اتحاد بلديات الهرمل، في بيان، أهالي قضاء الهرمل “التقيد بالإجراءات الصحية الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، لا سيما في فترة العيد”،

حاثاً إياهم على “تجنب الاجتماعات والتجمع في الأماكن العامة وفي المنازل، حفاظا على سلامة المجتمع، وخاصة في المحلات التجارية والغذائية والملاحم، وعدم القيام بالزيارات الاجتماعية سوى في الحالات القصوى. واتخاذ كل التدابير الوقائية طيلة الأيام المقبلة، حسب توجيهات الجهات الصحية. ووضع الكمامات بشكل دائم أثناء التنقل والقيادة”.

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