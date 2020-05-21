اتحاد بلديات ساحل الزهراني: نتائج فحوص كورونا سلبية في 4 بلدات

أعلن اتحاد بلديات ساحل الزهراني أنّ نتائج الفحوص التي أجريت في إطار مكافحة فيروس كورونا جاءت سلبية.

وكان الاتحاد قد أجرى فحوصاً عشوائية للمواطنين في بلدات البيسارية والبابلية والسكسكية وانصارية. وأعلن رئيس الاتحاد علي مطر أنّ “الوضع يسير في الاتجاه الصحيح، وهو مؤشر جيد ولكنه لا يبّرر أن يتراخى المواطنون”، مشدّداً “على ضرورة الالتزام بالاجراءات المعتمدة للوقاية، لكي لا تتدهور الامور نتيجة عدم اللامبالاة وخصوصا أنّ الفيروس لم يختف بعد ولم يوجد له لقاح، وما زال يشكل خطراً”.

وشكر مطر الهيئات التي تتعاون مع الاتحاد ومكتب الصحة والدكتور نضال حطيط ورؤساء البلديات وعيادة LAU ولجنة إدارة الكوارث في الاتحاد التي تتابع كل التفاصيل منذ بدء الأزمة.