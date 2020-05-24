اختفاء مواطنة في القاع عُثر على سيارتها قرب بحيرة

اختفاء مواطنة
اختفاء مواطنة

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اختفت المواطنة ماري فرنسيس عاد، مساء أمس، البالغة من العمر 57 عاماً من بلدة القاع

وتم العثور على سيارتها ليلاً بالقرب من بحيرة القاع، من دون العثور على أي أثر لها، بالرغم من الجهود التي بذلتها مجموعة من شباب البلدة.

ومنذ ساعات الصباح، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأجهزة المختصة مع كلاب بوليسية، وتعمل على اقتفاء الأثر في ظروف طبيعية صعبة نتيجة الطقس العاصف والماطر في المنطقة.

والبحث جارٍ عن المفقودة بمشاركة رئيس بلدية القاع بشير مطر وأعضاء من المجلس البلدي والشرطة البلدية والأهالي.

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