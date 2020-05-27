ارشادات لبلدية حوش الحريمة في البقاع الغربي

طلبت بلدية حوش الحريمة في البقاع الغربي، في بيان

“انه بعد المستجدات المتعلقة بأزمة “كورونا” والاعداد المتزايدة للمصابين بالفيروس خلال الايام القليلة الماضية وخصوصا في منطقة البقاع وحفاظا على سلامة اهل بلدتنا، الاتي:

– التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج الا للضرورة القصوى.

– تجنب التجمعات في الساحات العامة .

– على المؤسسات واصحاب المصالح التزام إجراءات الوقاية المنصوص عنها في التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات

– الالتزام ايضا إرشادات وتوصيات وزارة الصحة العامة والتجاوب مع الاجهزة الامنية والشرطة البلدية.

– عدم الاختلاط مع الغرباء والباعة المتجولين”.