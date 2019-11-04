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استمرار الحراك السلمي في ساحة النور

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن استمرار الحراك السلمي في ساحة النور، وغصت الساحة بالمشاركين الوافدين من مختلف المناطق، وسط اجراءات أمنية وفرها عناصر الجيش اللبناني بمؤازرة من قوى الأمن الداخلي وناشطين من حراك “حراس المدينة”.
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ورفعت الأعلام اللبنانية ورايات الجيش على أنغام الموسيقى الوطنية والثورية، فيما تنوعت الفعاليات المسائية للاعتصام من خلال اللقاءات والخطابات والجلسات الحوارية التي تمحورت حول القضايا المطلبية مع التشديد على عدم المماطلة في عملية التكليف والتأليف الحكومي.

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