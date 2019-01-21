استياء خليجي من باسيل!

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استأثرت الزيارة الخاطفة التي استغرقت ساعتين، والتي قام بها إلى بيروت أمير قطر تميم بن حمد، الذي تلقى اتصالا قبل انعقاد القمة بيوم واحد من الرئيس ميشال عون دعاه فيه إلى المشاركة من باب الترحيب، باهتمام، وإشكالات، في ضوء ما تردّد بتسرع من معلومات عن قيام قطر بتغطية نفقات القمة “8 ملايين دولار”، فضلا عن وضع وديعة بقيمة مليار دولار في المصرف المركزي.

وكان الناطق الإعلامي باسم اللجنة المنظمة رفيق شلالا نفى ما قيل عن تغطية قطرية للتكلفة، فيما نفى السفير القطري والمصادر الرئاسية وضع الوديعة في المصرف المركزي.

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على ان الثابت ان وصف الوزير جبران باسيل زيارة الأمير القطري “بخرق الحصار” اثار حفيظة دول مجلس التعاون الخليجي، وعلمت “اللواء” ان أعضاء في وفد عربي شارك في القمة أعرب عن استيائه امام مسؤولين لبنانيين من تصريحات باسيل.

 

المصدر اللواء

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