أخبار لبنان اشتباك بين الجيش والثوار في دوار العبدة في أكتوبر 30, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك بعدما حاول الجيش اللبناني فتح الطريق في ساحة البداوي ورفض المعتصمين هذا الأمر، حصل اشتباك بين الجيش والثوار. المزيد من الأخبار كأن الثورة لم تندلع..حزب الله وعون والحريري يؤلّفون حكومتهم الشرعيّة الشعبية لانتفاضة 17 تشرين تلغي الطائفية السياسية فيتش: فك ربط ليرة لبنان بالدولار خطوة مؤلمة هل ندم جعجع على انتخاب عون؟ وبعد توتر الوضع، أطلق الجيش قنابل مسيلة للدموع في دوار العبدة. مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK