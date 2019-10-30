اشتباك بين الجيش والثوار في دوار العبدة

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بعدما حاول الجيش اللبناني فتح الطريق في ساحة البداوي ورفض المعتصمين هذا الأمر، حصل اشتباك بين الجيش والثوار.

وبعد توتر الوضع، أطلق الجيش قنابل مسيلة للدموع في دوار العبدة.