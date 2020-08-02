اصابة 3 عمال أجانب بفيروس كورونا في عشقوت وريفون

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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أعلنت بلدية عشقوت على صفحتها على “فايسبوك” أنه “بعدما ثبتت إصابة العامل السريلانكي ميتو Mitou من سكان عشقوت وإصابة العاملتين السريلانكيتين Monica من سكان عشقوت وNiluko من سكان ريفون بفيروس كورونا COVID 19 وجميعهم يعملون في مؤسسة تجارية في ريفون.

ويرجى من جميع الذين تخالطوا مع المصابين ضرورة إلتزام الحجر المنزلي و إجراء فحوصات PCR لتأكيد إصابتهم من عدمها .”

وطلبت البلدية من المواطنين إستعمال الكمامات وغسل الأيدي بالماء و الصابون جيدا والإلتزام بالتباعد الإجتماعي.

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