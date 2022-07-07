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اصدار نتائج الامتحانات الرسمية المهنية عصر اليوم

منذ 5 دقائق
الامتحانات (صورة تعبيرية)

الامتحانات (صورة تعبيرية)

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أعلنت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري اصدار نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية- التأهيلية الفنية التحضيرية -الثانوية المهنية – امتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة.

وجاء في بيان الاعلان عن النتائج :”حيث انّ اعمال التصحيح وإدخال العلامات والتدقيق ذات الصلة بالشهادات المذكورة آنفًا قد انتهت،وبهدف تمكين المرشحين للشهادتين المذكورتين اعلاه من الاطلاع على نتائجهم، تُصدر رئيسة اللجنة الفاحصة- المديرة العامة للتعليم المهني والتقني نتائج الامتحانات الرسمية لشهادات البكالوريا الفنية- التكميلية المهنية- التأهيلية الفنية التحضيرية -الثانوية المهنية – امتحان الدخول الى السنة الأولى من شهادة التكميلية المهنية لمن انهى دورة تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة يوم الخميس الواقع فيه 7 تموز 2022 في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

يُمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية عبر الدخول الى أحد الموقعين الآتيين:

Results.vte.gov.lb

Results.vte-gov.com

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