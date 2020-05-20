اطباء تجمع الاصلاح: نستنكر الاعتداء على حرمة مستشفى دار الشفاء والقطاع الطبي

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استنكر قطاع الأطباء في تجمع الإصلاح النقابي الاعتداء السافر على حرمة المستشفى والقطاع الطبي.

وأعلن “قطاع الاطباء في تجمع الاصلاح النقابي”، في بيان اليوم الأربعاء، انه عقد اجتماعا طارئا ناقش خلاله “الاعتداء على الطبيب لؤي الشلبي اثناء تأديته واجبه الإنساني في مستشفى دار الشفاء”، مستنكراً “الاعتداء السافر على حرمة المستشفى والقطاع الطبي”.

وشكر “قيادة الجيش، على سرعة التحرك وتوقيف العناصر المعتدية”، دعاها الى “محاسبة العناصر الذين سولت لهم أنفسهم القيام بهذا الاعتداء لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تسيء في المقام الاول لسمعة المؤسسة العسكرية”.

واشاد “بالتحرك السريع لنقيب الاطباء في الشمال الدكتور سليم ابي صالح ومتابعته حادثة الاعتداء لما تشكل من سابقة خطيرة في التعاطي مع القطاع الطبي”.