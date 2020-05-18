اطلاق توصيات مكافحة كورونا في المصانع الاربعاء برعاية دياب في السرايا

تطلق وزارة الصناعة ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” “توصيات وتدابير وقائية لمكافحة مرض فيروس “كورونا للقطاع الصناعي”، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، عند الساعة التاسعة والنصف قبل ظهر بعد غد الاربعاء، في السرايا الحكومية.

ويتخلل الافتتاح كلمات لراعي الاحتفال، وزراء: الصناعة عماد حب الله، والصحة العامة حمد حسن، والعمل لميا يمين، والزراعة عباس مرتضى، وسفيري ايطاليا نيكوليتا بومبردييري، واليابان اكوبو تاكيشي، والمنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان كلاوديو كوردوني.

كما تقدم ندى بركات والدكتورة ليال كرم (عن يونيدو) عرضا عن اهداف المبادرة والتدابير ال12 التي وضعت في كتيب الارشادات، كما تقدّم المهندسة الزراعية بقسم الدراسات الفنية في وزارة الصناعة هبة دبوق خطة وزارة الصناعة لمواجهة فيروس كورونا.