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اعتصام تحذيري لموظفي ألفا وتاتش... والسبب؟

منذ 11 دقيقة
موظفو ألفا وتاتش

موظفو ألفا وتاتش

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أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان في بيان، عن “اعتصام تحذيري أمام شركتي “ألفا” و”تاتش” والتوقف عن العمل يوم غد الجمعة من الساعة 11 قبل الظهر حتى 3 بعد الظهر، احتجاجا على الاستنسابية السياسية والتبعية في الترقيات والحوافز المادية”.

واشار البيان الى انه “بعد العديد من الإتصالات والمشاوارات بهدف تنفيذ الوعود التي قطعت بتنفيذ بنود عقد العمل الجماعي، وبعد الاستنسابية السياسية والتبعية في الترقيات والحوافز المادية للمحظيين والتي ميزت بين الموظفين ضمن القسم الواحد والشركة الواحدة، وبعدما اصررنا على ان نصل الى الحلول عبر التواصل مع من هم معنيون ومسؤولون، وبعدما بدأ تطبيق قانون الموازنة وما يحتويه من ضرائب تؤدي الى تآكل الرواتب، وبعد ما حرمنا من حقوقنا، نجد انفسنا مضطرين الى اللجوء الى الوسائل القانونية لتحقيق المطالب.

ودعت النقابة الى اعتصام تحذيري امام شركتي ألفا وتاتش والتوقف عن العمل يوم غد الجمعة من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 3 بعد الظهر”.

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