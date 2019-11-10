اقفال معظم محطات الوقود في عكار شمال لبنان

أقفلت معظم محطات المحروقات في عكار بعد نفاذ كميات البنزين في خزاناتها، فيما محطات قليلة اخرى تشهد ازدحاما خانقا قبل أن تقفل ابوابها بعد قليل. وبدأت ازمة البنزين في عكار تشكل خطرا على الحركة اليومية في المحافظة.

وتستمر الثورة لليوم الخامس والعشرين على التوالي، في “أحد الإصرار”، فيما تواصل السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف وعقد الاجتماعات التي لا تغني ولا تُسمن، في ما يبدو كرهان على تعب الثوار وهبوط عزيمتهم.

ويؤكد الثوار أن رهان السلطة فاشل حتماً، وألا شيء يثنيهم عن استكمال الثورة حتى تحقيق مطالبها كافة ورحيل الطبقة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدءاً من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.