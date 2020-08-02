اقليم زحلة الكتائبي: ما المقصود من اطلاق النار خلال مراسم التشييع؟

إستنكر إقليم زحلة الكتائبي ما حصل عند مدخل زحلة من إطلاق نار خلال نقل جثمان احد مقاتلي حزب الله، متسائلين “ما هو الهدف من اطلاق النار عشوائيا في الهواء وترهيب سكان المنطقة؟”

وتوقف في بيان “امام ما حصل اليوم عند مستديرة مدخل زحلة من اطلاق نار من بعض المسلحين”. وتساءل “أين هي الاجهزة الامنية من هذه الحوادث المتكررة؟ والى متى السماح بالتمادي بمثل هذه الافعال الاستفزازية التي قد تؤدي الى افتعال مشاكل وحتى حصد الارواح البريئة نتيجة الرصاص الطائش”.

وطالب “الجهات المعنية والمكلفة حماية المواطنين بالتحرك لوضع حد لهذه التصرفات وضمان عدم تكرارها في المستقبل”.