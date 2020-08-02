الأمن العام: توقيف 16 شخصاً وختم 13 محطة بالشمع الأحمر

صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:

“في إطار متابعة موضوع عدم احتكار مادة المازوت والتقيد بالسعر الرسمي، قامت المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع القضاء المختص بتاريخ 1/8/2020، بتسيير دوريات على الأراضي اللبنانية كافة إلى محطات الوقود والمخازن والأماكن المحتملة لتخزين مادة المازوت، بهدف منع احتكارها أو بيعها في السوق السوداء أو بيعها بأسعار مغايرة للتسعيرة الرسمية.

تم بنتيجة المداهمات توقيف 16 شخصا، وختم 13 محطة بالشمع الأحمر وبعض المصادرات.