الأمن العام: دورياتنا واكبت توزيع مادة المازوت في المناطق كافة

الامن العام
الامن العام

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أصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها، أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ 31/07/2020، دوريات من المديرية العامة للأمن العام، بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات، لمادة المازوت من منشآت النفط في الزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة، في كافة المناطق اللبنانية، وبلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع/ 2،036،684: مليونين وستة وثلاثين ألفا وستماية وأربع وثمانين ليترا من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء”.

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