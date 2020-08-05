الأمن العام واكب عملية توزيع 7,485,287 ليترا من المازوت

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “في اطار متابعة عمليات تسليم مادة المازوت وتوزيعها، وعدم احتكارها او التلاعب بالسعر الرسمي، قامت في تاريخ 04/08/2020 دوريات من المديرية العامة للأمن العام بالاشراف على تسلم شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشأتي النفط في طرابلس والزهراني، ومواكبة توزيع الكمية المتسلمة في المناطق اللبنانية كافة.

وبلغت الكمية التي تسلمتها شركات التوزيع 7,485,287 سبعة ملايين وأربعماية وثمانية وخمسين ألفا ومئتين وثمانية وسبعين ليترا من مادة المازوت تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات واصحاب مولدات توزيع الكهرباء.