أخبار لبنان

الإليزيه: البطريرك صفير ترك بصمة مؤثرة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعازيه إلى نظيره اللبناني ميشال عون وإلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والشعب اللبناني بوفاة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، بحسب ما جاء في بيان أصدره قصر الإليزيه.

وقال بيان الإليزيه إن صفير “المولود في العام نفسه الذي أعلنت فيه السلطات الفرنسية قيام دولة لبنان الكبير سنة 1920، هو من دعاة التعددية والتسامح والاحترام المتبادل بين جميع اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو السياسي”.

المزيد من الأخبار

لبنان بين “الموازنة المؤلمة” وقرقعة السلاح

الحركات الاحتجاجية في تصاعد.. مداخل مصرف لبنان مقفلة وهذا ما…

وأضاف البيان أن البطريرك الماروني السابق “كان صديقًا مخلصًا لفرنسا وحرص على الحفاظ على العلاقات الوثيقة القائمة منذ فترة طويلة بين بلدنا والمجتمعات المسيحية وشعوب الشرق الأوسط بكل تنوعها”، مشيرا إلى أنه ترك “بصمة مؤثرة”.

 

المصدر موقع القوات اللبنانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

أول تعليق إسرائيلي على مقابلة ابنة حسن نصرالله: كشفت المستور عن والدها

أخبار لبنان

وفاة بطريرك الموارنة السابق بلبنان..أشد معارضي حزب الله

أخبار لبنان

الشارع اللبناني مرشّح ليتحوّل “ملعب احتجاجات”

أخبار لبنان

العماد عون على رأس وفد من الضباط الى أميركا

أخبار لبنان

جلسات إضافية تضع الموازنة على سكة الإنجاز

أخبار لبنان

جنبلاط: الموازنة كشفت كنوزًا محصّنة من الهدر