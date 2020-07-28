الاشتباه بإصابة إحدى الممرضات بكورونا في مستشفى نبيه بري الحكومي

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أعلنت ادارة مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية الاشتباه بإصابة إحدى الممرضات العاملات في قسم الكورونا، وعليه تم التشديد على اتخاذ الاجراءات المتبعة والمناسبة لحالتها وهي قيد المتابعة.

ولفت بيان ادراة المستشفى إلى أن جميع المصابين بفيروس Covid- 19 وعددهم حاليا 19 اصابة، يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل في قسم المختص، ووضعهم جميعا مستقر باستثناء بعض الحالات الحرجة.

وبعد الاشتباه بإحدى الممرضات العاملات في في هذا القسم أجريت على الفور فحوصات الــPCR لأطباء القسم و لــ 34 ممرضا وممرضة فيه وأتت نتيجتهم جميعا سلبية.