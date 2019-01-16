“الاشتراكي” لن يرد
قضت تعليمات بعدم رد أي من نواب “اللقاء الديموقراطي” أو الحزب التقدمي الاشتراكي على المواقف التي يطلقها البعض، والتي تحمل أبعاداً إقليمية ورسائل واضحة، لتفويت الفرصة على فتنة مطلوبة في الجبل.
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المصدر النهار
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قضت تعليمات بعدم رد أي من نواب “اللقاء الديموقراطي” أو الحزب التقدمي الاشتراكي على المواقف التي يطلقها البعض، والتي تحمل أبعاداً إقليمية ورسائل واضحة، لتفويت الفرصة على فتنة مطلوبة في الجبل.
المصدر النهار
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