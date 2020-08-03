الاونروا: 89 اصابة بكورونا بين اللاجئين الفلسطينيين

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أعلنت الأونروا آخر المستجدات المتعلقة بأعداد المصابين بفيروس كورونا في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ بداية الازمة وجاء في البيان:

“سجلت في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم 89 اصابة تعافى من بينها 44 شخصا بينما يتماثل 45 آخرون حاليا للشفاء وهم إما يلتزمون الحجر المنزلي ولا يعانون من أي عوارض أو عوارضهم خفيفة أو هم في المستشفيات وتتمنى الأونروا السلامة والصحة للجميع”.

اضاف البيان:”ومن بين الإصابات المذكورة أعلاه بلغ عدد الذين أُدخلوا الى مركز سبلين أو أي مركز آخر للعزل الطبي والحجر الصحي 11 إصابة، بينما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين احتاجوا للاسنشفاء 15 اصابة.

وتوزعت الإصابات في أوساط اللاجئين الفلسطينيين من لبنان ومن سوريا بحسب المناطق على الشكل التالي حتى تاريخ 2 آب 2020 كالآتي::

المنطقة: الشمال 1، البقاع 6، صور 25، صيدا 16، بيروت 41. العدد الاجمالي: 89