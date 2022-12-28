الأربعاء 4 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 28 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري: الأدوية المزورة إنذار جديد لضرورة منع التهريب

منذ 7 دقائق
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عبد الرحمن البزري أن “إكتشاف ومصادرة دواء مزور في لبنان والذي يعطى عادة للأمراض السرطانية والأمراض المستعصية والمزمنة، هو إنذار جديد لضرورة منع التهريب والتأكيد على جودة ونوعية أصناف الدواء الموجودة في الأسواق اللبنانية”، وقال: “لا يكفي المواطن اللبناني المعاناة من فقدان الدواء وغلائه، وعدم قدرته على شرائه، ليُفاجأ أيضاً بفساده وتزويره، وعدم صلاحيته وخطورته على الصحة”.

وأكد البزري أن “مصادرة هذه الأدوية ضرورية لكنها غير كافية ويجب ملاحقة مهربيها ومروجيها ومعاقبتهم ومحاسبتهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول على منصة صيرفة؟
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لن نتوانى عن القيام بواجباتنا كافة لمعرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل
    المحروقات
    نقابتا أصحاب محطات المحروقات وموزعي المحروقات: على ميقاتي وفياض التدخل فوراً

    الأكثر قراءة

    الكاتب والصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا
    منصة صيرفة الى 50000 ليرة
    الدولار
    لأصحاب الأجور بالدولار... هذا الخبر لكم
    ميسي حاملًا كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصوَر.. ماذا حلّ بغرفة ميسي في قطر؟