البيانات الجمركية في معهد البحوث الصناعية عن شهر تموز
أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال تموز الفائت.
وجاء فيه:
-البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.596 بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 22 بيان جمركي
– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 490 بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 400 بيان جمركي
– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 684 بيان جمركي
– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 748 بيان جمركي
– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 34 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (5)، أجهزة ولوازم كهربائية (24)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (5)
علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 27 بيان جمركي
– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 7 بيانات جمركية
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
مسحوق غسيل – نسبة الملح 67% – 42000 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل – نسبة الملح 71.5% – 19212 كغ – بولندا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل نسبة الملح 63.4% – 42000 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل – نسبة الملح 51.7% – 34500 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، مسحوق غسيل – نسبة الملح 73.5% – 9162 كغ – تركيا – مرفأ بيروت، خلاط كهربائي – دون فاصل أمان ودون خط أرض – 360 قطعة – الصين – مرفأ بيروت، مجفف شعر – دون حماية حرارية – 200 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.