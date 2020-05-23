التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا

مستشفى رفيق الحريري
مستشفى رفيق الحريري

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أعلن مستشفى الحريري أن عدد الفحوصات التي اجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 511 فحصاً، وبلغ عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 57 مريض.

بينما بلغ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 17 حالة

أما عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة فكانت 3 حالات شفاء
وسجل مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 191 حالة شفاء

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