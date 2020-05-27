التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول كورونا

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التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 249 فحص

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 60 مريض

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 16 حالة

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالة واحدة

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 192 حالة شفاء

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة