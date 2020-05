التلاميذ يهللون لوزير التربية والتعليم العالي عبر “تويتر”… “طارق لا تتراجع”!

في السياق، أطلق عددٌ من التلامذة، عبر “تويتر” هاشتاغ طارق لا تتراجع، لمطالبة وزير التربية طارق المجذوب بعدم التراجع عن قراره بإنهاء العام الدراسي.

وتصدر الهاشتاغ تويتر بعد دقائق على اطلاقه، وطالب التلاميذ المجذوب بعدم الرجوع عن قراره وعدم الاستجابة لطلب المدارس، فيما أكد البعض انهم لن يقبلوا بالخضوع للامتحانات عن بعد.

Dear minister of education @TarekMMajzoub Private schools doesn’t care about our health or about our psychological states they only care about MONEY all they want is to reopen schools to save money and I appreciate your decisions !!!!!!! #طارق_لا_تتراجع #طارق_لا_تتراجع

I don't think private schools are more stronger than the government to take such decision!!

The leaked voice recorded proves that private schools in lebanon depend only on business.#طارق_لا_تتراجع

