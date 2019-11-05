أخبار لبنان

الثوار تجمعوا أمام مصارف شارع الحمرا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تجمع عدد من الشبان والشابات امام عدد من المصارف في شارع الحمرا، داعين الى اقفالها ومنعوا المواطنين من الدخول اليها.

المزيد من الأخبار

“البلمند” تضع الدروس “اونلاين” ليتمكن الطلاب من التظاهر

جنبلاط: انا مذنب… نحن على وشك الانهيار الاقتصادي

طلاب المدارس والجامعات حصان طروادة الثورة في لبنان اليوم

البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت

وتستمر التظاهرات لليوم الـ20 على التوالي، ويطالب الثوار بالإسراع في عملية التكليف ثم تأليف حكومة اختصاصيين. وتوجه عدد كبير منهم إلى مواقع ومؤسسات الدولة، مطالبين بإقفالها، حتى تأمين حقوقهم.

ودعا بيان للمتظاهرين إلى إضراب عام، اليوم الثلاثاء تزامناً مع “جمعة الضغط”، إذ إن تظاهرات “أحد الوحدة” أظهرت مرة جديدة أن نبض الثورة يشتعل أكثر فأكثر، وأن وحدة اللبنانيين فوق كل اعتبار. وأعيد قطع طرقات رئيسية عدة منذ مساء الأحد، ويحاول الجيش فتحها بين وقت وآخر.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار لبنان

البنك الدولي: الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت

أخبار لبنان

تهديدات لطلاب ثانوية غزير

أخبار لبنان

مليارا دولار وفرٌ لو استوردت الدولة الطحين والمحروقات والأدوية

أخبار لبنان

“ #لبنان_ينتفض”: الثوار يقفلون المرافق العامة من الجنوب إلى الشمال

أخبار لبنان

حزب الله والتيار العوني.. والمكيدة الكونية

أخبار لبنان

“الثورة” إلى مرحلتها الثانية: استعدوّا للآتي!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More