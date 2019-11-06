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الثورة تدرس الطريقة الأفضل لحصار alfa و touch

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توجهت مجموعات من المعتصمين صباح اليوم إلى شركتي الخلوي اللتين تعتبران من مزاريب الفساد حيث أن هذا القطاع يجني ارباحه من جيوب المواطنين بسبب تكلفة الاتصالات التي تعتبر من الأغلى عالميًا، وبسبب الهدر الكبير نتيجة المحاصصة في هذا القطاع.

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هدف الحصار، هو منع الموظفين من الدخول ومنع الزبائن من دفع الفواتير. هنا قامت الشركتان بإرسال رسائل نصية إلى الزبائن لدفع الفواتير في الاماكن المخصصة خارج الشركتين لتتمكن من إدارة العمل عبر تقنييها وهم في بيوتهم.
لذلك، بدأت الإنتفاضة تدرس جديًا اسلوب الضغط الأفضل على الشركتين بالتعاون مع خبراء في الاتصالات للتوصل إلى الطريقة الأكثر فعالية للضغط على الشركتين.

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