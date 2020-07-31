الجزء الثاني: ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”

تناول الجزء الثاني من سلسلة التقارير الخاصة التي تبثها قناة LBC في نشراتها الاخبارية حول السبب الاساسي لمشكلة لبنان وذلك تحت عنوان: ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”، سبب استمرار العجز في الميزان التجاري والحلول لذلك.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن السبب الاساسي هو الكسل، الحكومات اللبنانية بنت اقتصاداً كسولاً يرتكز بشكل اساسي على الخدمات، كالخدمات المصرفية والمالية والسياحة، في المقابل اهملت بناء اقتصاد منتج قائم على دعم الصناعة والزراعة.

لبنان يستورد اكثر من 80 بالمئة من حاجاته الغذائية، نعم هناك ضرورة لاستيراد بعض الحاجات الغذائية كالقمح والذرة، لكن لماذا استورد لبنان سنة 2019 بقيمة 92 مليون دولار حليب وصدّر بأقل من مليون دولار، مع العلم أن لبنان يملك مصانع ومزراع تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي للسوق المحلي وللتصدير، الامر ذاته ينطبق على منتوجات البسكويت والخبز، ففي سنة 2019 استورد لبنان من هذه المنتوجات بقيمة 101 مليون دولار وصدّر فقط بقيمة 12 مليون دولار، على الرغم من ان المصانع والافران كثيرة ولديها امكانيات مرتفعة للانتاج من حيث الكمية والجودة.

باستطاعة لبنان توفير مليارات الدولارات كي تبقى ضمن اقتصاده، من خلال تشجيع ودعم صناعاته الغذائية وغير الغذائية للاستهلاك المحلي والتصدير ايضاً.

ويجب معرفة ان الخضار والفواكه والمكسرات والحلويات والزيوت والدهون النباتية بالاضافة الى المشروبات الكحولية والمياه والنبيذ اللبناني والخبز وغيرها من المنتوجات اللبنانية تتواجد في عدد كبير من بلدان العالم وتشكل 23 بالمئة من مجمل الصادرات اللبنانية، كما ان لدى لبنان قدرات مهمة لتطوير الصناعات الورقية، الكيميائية والبلاستيكية ومواد التنظيف وصناعة المجوهرات والالبسة والادوية وغيرها اضافة الى القدرات الكبيرة في صناعة التكنولوجيا والمعلوماتية.

لكن في غياب التخطيط والعمل الجدي لتنمية الانتاج بقي لبنان يستورد اكثر فأكثر، ما يعني خروج الدولارات من البلد أكثر، في المقابل كيف كان يدخل دولار الى البلد؟ وكيف كان يستطيع الاستمرار في الاستيراد؟

مساهمة المغتربين كانت اساسية لضخ الدولارات في لبنان من خلال التحويلات المالية وزيادة ودائعهم في المصارف وشراء العقارات، وقد ارتفعت تحويلات المغتربين من 3 مليار دولار سنة 2002 الى 8 مليار دولار سنة 2010وبقيت مستمرة حتى سنة 2018.

ابواب اخرى كان يدخل منها الدولار الى لبنان، كالاستثمارات الاجنبية بالشركات والفنادق والمولات، بالاضافة الى السواح، خاصة العرب والخليجيين، وقد وصلت المداخيل السياحية الى 10 مليار دولار سنة 2010.

اعياد وصيف وسهر ومهرجانات وفنانون عالميون، كانت تستقطب الى لبنان مغتربين وسواح ومبالغ كبيرة من العملة الصعبة كانت تدخل الى لبنان من هذا الباب السهل.

ابواب اضافية كانت تدخل الى لبنان مليارات الدولارات، باب الاستدانة من الخارج من خلال اليوروبوند او المؤتمرات كباريس 1 سنة 2001 وباريس 2 سنة 2002 وباريس 3 سنة 2007، فمن مؤتمرات باريس دخل الى لبنان حوالي 7,6 مليار دولار كقروض ومساعدات مقابل وعود لبنانية بالاصلاح، تبخرت مليارات باريس وتبخرت معها وعود الحكومات اللبنانية بالاصلاح، ونجح لبنان بهدر المليارات وتضيّع الفرص.