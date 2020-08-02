الجزء الرابع: ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”

تناول الجزء الرابع من سلسلة التقارير الخاصة التي بثتها قناة LBC في نشراتها الاخبارية على مدى اربعة ايام، حول السبب الاساسي لمشكلة لبنان وذلك تحت عنوان: ميزان المدفوعات… “غلط نكمّل بالغلط”، الهندسات المالية والحل للخروج من عجز ميزان المدفوعات.

وبحسب ما ورد في التقرير: لجذب الدولارات الى لبنان، هنّدس المصرف المركزي سنة 2016 خطة سميت الهندسات المالية، خلاصتها منح فوائد عالية للمصارف وكبار المودعين، مقابل نقل بعض ودائعهم من الخارج وتشغيلها في المصارف اللبنانية. نجحت هذه العملية في تحقيق فائض في ميزان المدفوعات ولكن لعام واحد فقط هو 2016، ففي هذا العام سجل + 1,5 مليار دولار، في المقابل اعتبر خبراء أن كلفة هكذا عملية على الاقتصاد كبيرة كون الفوائد المرتفعة تعني ايضا كلفة مرتفعة على فوائد القروض ما يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد، بمعنى أوضح عند رفع قيمة الفوائد من 2 الى 12 بالمئة، يتم جذب ودائع اضافية لكن في المقابل ترتفع الفوائد على القروض وهذا يقتل النشاط الاقتصادي ويشجع على الاستثمار الكسول، لان الوديعة في البنك تصبح اسهل استثمار. اكثر من ذلك ترتب الفوائد فوائد اضافية على الدين العام.

في سنة 2017 حصلت صدمة سياسية جديدة فرملت تحويلات الودائع من الخارج، وهي استقالة سعد الحريري من الرياض، ترتبات الاستقالة اوحت بسحب الثقة الخليجية عن لبنان، فاخرج حوالي 2 مليار و600 مليون دولار من الودائع من لبنان بحسب تقديرات مصرفية، وفي ذات الوقت كانت فوضى الانفاق المالي مستمرة، والفساد بلغ مستواه القياسي سنة 2017، ففي هذه السنة احتل لبنان المرتبة 143 من اصل 180 دولة بمؤشر الفساد بحسب المنظة العالمية للشفافية. ليهبط ميزان المدفوعات الى ما دون الصفر في هذه السنة حيث اصبح – 0,15 مليار دولار.

اما العام 2018 فكان تاريخي، فأكبر نسبة عجز في ميزان المدفوعات من تاريخ الاستقلال تسجلت في هذا العام، – 4,82 مليار دولار، وهذا العجز التاريخي كان حصيلة اسباب عدة، ابرزها اضافة الى الاخفاقات والازمات التي تكدست سنة وراء الاخرى، ارهاق خزينة الدولة بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في نهاية سنة 2017. دفع السلسلة زاد من القدرة الشرائية عند اللبنانيين فاختار عدد كبير منهم سنة 2018 السياحة في الخارج واخرجوا معهم من لبنان حوالي 3 مليار دولار بحسب الخبراء، وفي المقابل كانت المداخيل السياحية في لبنان تتراجع، مشاهد النفايات المكدسة في الشوارع اصبحت على الشاشات العالمية، البحر والجبل الوادي والسهل وبيروت السهر وكل السحر هبطت مداخليها من حدود 10 مليار دولار سنة 2010 الى 6 مليار دولار سنة 2018، غاب السياح الخليجيين، واللبنانيين المقيمين اختاروا السياحة في الخارج.

في هذا الوقت كان ميزان المدفوعات يكمل مسيرة التدهور، وسجل سنة 2019 – 4,63 مليار دولار، في سنة 2019 كان عام تاريخي من حيث خفض الوكالات الدولية والتصنيف الائتماني للبنان، ومع خفض التصنيف ارتفعت أكثر معدلات الفوائد، زادت الانعكاسات السلبية على نمو الاقتصاد وكلفة تسديد الدين الى الخارج.

خفض التصنيف كان علامة سوداء في سجل لبنان المالي، وزاد الطين بلة العقوبات الاميركية على جمّال ترست بنك، الاستثمارات الاجنبية اصبحت معدومة والعائدات السياحية تراجعت اكثر، وانعدام الثقة ادى بحسب خبراء الى خروج حوالي 27 مليار دولار من المصارف سنة 2019، وجزء من هذه الاموال يعود الى كبار المتمولين والسياسيين، وفوق كل هذا تراكمت الازمات السياسية وغير السياسية، من احداث قبرشمون الى ثورة 17 تشرين، وصولا الى استقالة حكومة سعد الحريري، والانتفاضة استمرت على رغم الاستقالة.

تعمقت الازمة السياسية والمالية، شح الدولار، والمصارف فرضت قيوداً على السحوبات بالدولار، ارتفعت صرخات المواطنين والتجار والمستوردين، زاد الطلب على العملة الصعبة وبدأت الليرة رحلتها نزولا والدولار يحلق صعوداً.

تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب لم يستطع لجم تدهور سعر صرف الليرة، الازمة المالية عميقة، الخلل في ميزان المدفوعات جزء اساسي من هذه الازمة المالية، ومعالجة الخلل تبدأ من هنا: عمل مشترك ومتكامل بين الدولة والحكومة والشعب والمنتج والمستهلك والقطاع الخاص والقطاع العام لخلق نمط جديد من الحياة والانتاج والاستهلاك يحقق بداية التوازن في ميزان المدفوعات، يعني ان تصبح كفة المداخيل توازي كفة المصاريف في المرحلة الاولى قبل ان نصل الى المرحلة الثانية التي ننتقل خلالها لمرحلة ترجيح كفة المداخيل على المصاريف ولتحقيق هذا الهدف.

لبنان اليوم امام خيارين: اما ان يتابع بنهج الصرف العشوائي والاستهلاك والهدر والاستيراد غير الضروري والصرف في الخارج والاستمرار بالنزيف حتى النفس الاخير واخر دولار، واما يستعيد انفاسه من خلال اعتماد نمط جديد ومدروس لاستقطاب العملة الاجنبية لتحقيق التالي: وقف الهدر والفساد، استعادة الثقة بالدولة، تثبيت الاستقرار الامني والسياسي، تعزيز الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والخدمات، حماية اموال المساعدات والتحويلات، الاستثمار بالادمغة وبقدرات الشباب اللبناني على الابتكار”.

“من بعد ما فهمنا المشكلة وعرفنا الحل، اكبر غلط نكمّل بالغلط”.