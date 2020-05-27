“الجيش”: إزالة أنابيب تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود مع سوريا

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أزالت وحدة من الجيش – مديرية التوجيه أنابيب تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية في منطقة البقيعة – خط البترول.

وصدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “قامت وحدة من الجيش بإزالة أنابيب تستخدم لتهريب مادة المازوت عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية في منطقة البقيعة – خط البترول، وقد تمّت مصادرة حوالي 30 متراً من الأنابيب داخل الأراضي اللبنانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وحدات الجيش لمكافحة التهريب عند الحدود اللبنانية السورية وضبطها بجميع الإمكانات المتوافرة”.