الجيش الإسرائيلي يطلق النار بعد رصده خلية على الحدود مع لبنان

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد خلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان.

وبحسب وسائل اعلام عبرية فانّ “الجيش الاسرائيلي طلب من سكان المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان في الجليل الغربي بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ”، مشيرة الى ان “الجيش الاسرائيلي أطلق النار في الهواء بعد رصده لعدد من المشتبه فيهم في منطقة السياج الفاصل بين فلسطين ولبنان” وبأن ” اطلاق النار جرى في منطقتين مختلفتين على الحدود مع لبنان الاولى مقابل منطقة “المطلة” والثانية مقابل منطقة “رأس الناقورة”.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

العدو الاسرائيلي اطلق رصاصات عدة باتجاه الاراضي اللبنانية مقابل كفركلا

وزارة الصحة عن تتمة نتائج فحوص الـ PCR للرحلات إلى بيروت: 5 حالات إيجابية

إقفال الطريق الذي يربط جزين والنبطية بالبقاع الغربي من قبل أصحاب الشاحنات

بلدية تولين : اصابة احد ابناء البلدة بالفيروس وهو في الحجر منذ خمسة ايام