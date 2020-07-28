الجيش الإسرائيلي يطلق النار بعد رصده خلية على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد خلية في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان.

وبحسب وسائل اعلام عبرية فانّ “الجيش الاسرائيلي طلب من سكان المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان في الجليل الغربي بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ”، مشيرة الى ان “الجيش الاسرائيلي أطلق النار في الهواء بعد رصده لعدد من المشتبه فيهم في منطقة السياج الفاصل بين فلسطين ولبنان” وبأن ” اطلاق النار جرى في منطقتين مختلفتين على الحدود مع لبنان الاولى مقابل منطقة “المطلة” والثانية مقابل منطقة “رأس الناقورة”.